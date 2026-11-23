La próxima ronda de las negociaciones trilaterales de Estados Unidos, Rusia y Ucrania se celebrará en un futuro cercano, pero la fecha exacta aún no ha sido fijada, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según manifestó este lunes a la prensa el vocero presidencial ruso, el encuentro tendrá lugar pronto, pero aún no hay certeza en cuanto a las fechas.

A la pregunta de dónde podría celebrarse esa reunión, Peskov dijo: «Asumimos que será en Abu Dabi, pero las opciones pueden ser muy variadas».

La capital de Emiratos Árabes Unidos acogió los días 10 y 11 de noviembre la anterior ronda de las negociaciones de los tres países, con la arquitectura de seguridad europea como tema central.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladimir Putin, son proteger a la población de Donbás de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esa alianza de 32 países, encabezada por Estados Unidos, e integrada por el Reino Unido, Canadá y la mayoría de los estados de la Unión Europea.

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