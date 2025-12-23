Azerbaiyán y Cuba analizan la cooperación en el ámbito de la salud

El embajador de Cuba en Azerbaiyán, Carlos Valdés, sostuvo hoy un encuentro con directivos de la salud del país caucásico en la sede oficial de la cartera, según conoció Prensa Latina.

Valdés refirió que durante el encuentro se expresó satisfacción por el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Azerbaiyán y Cuba, destacándose la existencia de una estrecha cooperación entre ambos países en numerosos ámbitos, incluido el sector de la salud.

Igualmente se destacó que, con la llegada de equipos de especialistas cubanos a Azerbaiyán en 2020, como parte de las medidas encaminadas a prevenir la propagación generalizada de la pandemia de la Covid-19, se contribuyó a un mayor fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Las partes destacaron asimismo la importancia del “Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Salud de la República de Azerbaiyán y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba” durante la visita de una delegación del Ministerio de Salud a Bakú en 2023.

Dicho documento contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el desarrollo de la salud y la ciencia médica, así como a la implementación de programas de cooperación, acotó el diplomático cubano.

Durante la reunión también se intercambiaron opiniones sobre otros asuntos de interés mutuo.

