Fiscalía General de la República de Cuba celebra aniversario 52

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, felicitó hoy a la Fiscalía General de la República y del Sistema de Tribunales en ocasión del aniversario 52 de su fundación.

«Un sincero reconocimiento a sus trabajadores, cuya labor imprescindible para garantizar el cumplimiento de la legalidad socialista y la impartición de la justicia», acotó en la red social X.

El 23 de diciembre de 1973 se eligió como fecha de fundación de la Fiscalía General de la República, pues ese día de 1841, nació en Puerto Príncipe, actual provincia de Camagüey, Ignacio Agramonte y Loynaz, Mayor General del Ejército Libertador cubano. Agramonte es figura insigne para todos los cubanos, y en especial para los profesionales del Derecho.

