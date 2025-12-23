Primera bomba de calor industrial de Cuba opera en Villa Clara

La Empresa Textil Desembarco del Granma de Villa Clara se convirtió en la primera industria del país en poner en funcionamiento un sistema de bomba de calor de alta temperatura (del fabricante Withair Industries Co.LTD, modelo W01R1-20SHT), marcando así un hito tecnológico en la descarbonización de procesos productivos.

Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, director del Centro de Estudios Energéticos y Tecnologías Ambientales de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), confirmó en exclusiva a la ACN que se trata de una experiencia pionera a nivel nacional: «Demostramos que es posible y viable sustituir combustibles fósiles con tecnologías limpias, incluso en procesos que requieren calor intenso como el blanqueo textil».

El proyecto fue diseñado específicamente para las condiciones de la industria cubana; «no es una adaptación, sino que se trata de la aplicación de ingeniería conceptual desarrollada para maximizar el ahorro energético y económico», precisó María de los Ángeles García Hernández, directora técnica de la textilera.

Este logro se enmarca en el escenario nacional, donde Villa Clara lidera el desarrollo de fuentes renovables de energía (FRE), comentó Armando Hernández Pedroso, director de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) en el territorio, quien señaló que la región supera los cinco mil megavatios pico de capacidad instalada.

«Ver que en Villa Clara se potencian tecnologías de vanguardia para aportar al desarrollo del país es motivo de orgullo; son señales claras de progreso y soberanía tecnológica», expresó Ana Laura Suárez González, residente en el reparto José Martí de Santa Clara.

La iniciativa resulta de una alianza entre la UCLV, la Onure, la empresa textil, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Unión Europea, lo que refleja una cooperación internacional enfocada en la eficiencia energética.

Inaugurada el 2 de diciembre de 1979, la Empresa Textil Desembarco del Granma cumple más de 45 años como un combinado de ciclo completo; única de su tipo en Cuba por producir hilo de coser doméstico e industrial y gasa quirúrgica con tejido a crochet, su gestión está avalada por certificaciones de calidad (NC ISO 9001:2015) y de eficiencia energética (NC ISO 50001:2019).

