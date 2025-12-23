Alemania reconoce progreso climático de Etiopía para acoger COP32

Alemania afirmó que la selección de Etiopía para albergar la 32 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP32) es un reconocimiento a su progreso en la construcción de resiliencia, destaca hoy la Ethiopian News Agency.

En declaraciones a la agencia local, el encargado de Negocios de la embajada de Berlín en Addis Abeba, Ferdinand von Weyhe, subrayó que la Iniciativa Legado Verde, lanzada en 2019 por el primer ministro Abiy Ahmed, desempeñó un papel fundamental en la mejora de la seguridad ambiental y ecológica a través de la siembra de árboles y la restauración del paisaje.

Von Weyhe destacó el “progreso tangible” de la nación africana en varios proyectos de desarrollo ecológico, incluidos avances significativos en energía hidroeléctrica y energía renovable.

Consideró que este acontecimiento es una importante señal positiva para Etiopía y toda África, haciendo hincapié en la importancia vital del continente en los esfuerzos mundiales para abordar y actuar sobre el cambio climático.

De igual manera, señaló que la COP32 a celebrarse en 2027 mostrará la creciente influencia africana en el tratamiento de la crisis climática.

El diplomático alemán también atribuyó la participación activa de Addis Abeba en las Cumbres del Clima de África y los foros internacionales como una contribución a la decisión de albergar el importante cónclave.

Al destacar la asociación entre Alemania y Etiopía, dijo que la resiliencia climática en la agricultura sigue siendo un enfoque crítico para ambos países.

En ese sentido, aseguró que el país europeo se comprometió a apoyar los esfuerzos de la economía verde local y planea profundizar la cooperación.

Enfatizó además que el papel futuro de Etiopía como anfitrión de la COP ofrece pruebas concretas del trabajo en curso de la nación en la reforestación y la construcción de resiliencia climática.

Addis Abeba fue anunciada oficialmente como sede de la COP32 durante la sesión plenaria de clausura de la COP30 celebrada recientemente en Belém, Brasil.

