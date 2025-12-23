Consejo de Seguridad debate denuncia presentada por Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatirá hoy la solicitud presentada por Venezuela para discutir la agresión de Estados Unidos y se adopten medidas para restituir la legalidad internacional, violentada en los últimos cuatros meses.

Esta reunión la pidió el representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, quien entregó una carta al presidente del Consejo de Seguridad, Samuel Zbogar.

La misiva fue entregada tras el grave uso de la fuerza, secuestro y piratería por Estados Unidos de un barco privado que transportaba petróleo venezolano al mercado internacional el pasado de 10 de diciembre.

Diez días después, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció y rechazó en forma categórica el robo y secuestro de un segundo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación.

El atraco fue cometido por militares de Estados Unidos en aguas internacionales, según la ministra venezolana de Hidrocarburo.

A juicio de Moncada, se trató de un acto de piratería de Estado, ejecutado mediante el uso de la fuerza militar, que “constituye un robo descarado de activos que no pertenecen a Estados Unidos, sino que forman parte del comercio internacional lícito de un Estado miembro de las Naciones Unidas”.

Este, denunció, no es un hecho aislado y se inscribe en una “política sostenida de coerción y agresión contra Venezuela”:

Afirmó que esta se caracterizada por la aplicación prolongada de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e ilegítimas, que derivan en una práctica aún más grave: “la piratería marítima ejercida directamente por un Estado como instrumento de confiscación forzosa en alta mar”.

El embajador bolivariano afirmó que la coherencia del sistema multilateral exige que los mismos principios y condenas aplicados por este Consejo frente a la piratería en otras regiones del mundo sean aplicados hoy frente a la piratería ejercida por un Estado, mediante el uso directo de su fuerza militar.

Tolerar o normalizar este tipo de conductas equivaldría a legitimar el caos en la navegación marítima internacional, lo cual es absolutamente incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho del Mar y el mandato fundamental de este Consejo, remarcó.

El presidente Nicolás Maduro envió una carta a los 194 jefes de Estado que integran las Naciones Unidas para alertar sobre la escalada de agresiones “de extrema gravedad” de Estados Unidos, cuyos efectos trascienden Venezuela y amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto.

Maduro reafirmó la vocación de paz de su país y declaró “con absoluta claridad” que están preparados para defender su soberanía, integridad territorial y sus recursos conforme al derecho internacional.

