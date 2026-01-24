ICAP en Granma sigue promoviendo solidaridad internacional

La Delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) de Granma se propone para este año seguir promoviendo la solidaridad internacional y la amistad de la Mayor de las Antillas con otras naciones del mundo.

Así lo ratificó Marcelino Guerra Rosabal, delegado del ICAP en la provincia explicó, además, que con ese propósito se realizará en el territorio, en marzo, la Jornada por la dignidad latinoamericana y caribeña y un homenaje al Comandante Hugo Chávez Frías (28 de julio de 1954 – 5 de marzo del 2013).

El funcionario expresó que ambos eventos serán recordatorios de la lucha por la paz, la soberanía, y la solidaridad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Por otro lado, señaló que el Instituto encabezará, a lo largo de 2026, jornadas de solidaridad con países como Venezuela, Palestina y Puerto Rico para brindar apoyo a las causas sociales y humanitarias que enfrentan sus pueblos.

Asimismo, se lanzará la convocatoria para el evento “De regreso a la Patria Grande” , en conjunto con la Universidad de Granma y la Universidad de Ciencias Médicas, en el que participarán jóvenes extranjeros graduados en Cuba.

Guerra Rosabal agregó que el principal reto para este año es mantener la labor constante de la institución y los lazos con la mayor cantidad de naciones, al margen de todos los inconvenientes, adversidades y obstáculos, arreciados por la escalada agresiva del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

“Este año tiene una característica esencial, estaremos celebrando el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, creador del ICAP hace 65 años. La prioridad será trabajar en función de ese centenario a la altura de lo que él merece desde el punto de vista de la calidad de todo lo que hagamos”, acotó Guerra.

La Demajagua