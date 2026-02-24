Conmemora Cuba el Día del Trabajador de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica

Cada 24 de febrero, la nación rinde homenaje a la primera transmisión oficial de Radio Rebelde, realizada en 1958 en la Sierra Maestra e impulsada por Ernesto Che Guevara. La histórica emisora marcó un hito en la manera de informar y conectar al país durante la lucha insurreccional. Hoy, la fecha reconoce a los profesionales que sostienen la transformación digital y garantizan el funcionamiento de infraestructuras estratégicas en Cuba.