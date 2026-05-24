Sistema de cultura amplía sus oportunidades en los barrios cautocristenses

La biblioteca pública María Luisa Milanés promueve actividades culturales en el poblado principal y localidades intrincadas del municipio granmense de Cauto Cristo.

Yesica Díaz León, directora municipal de Cultura, señaló que “el trabajo a distancia constituye una de las oportunidades que hemos creado para potenciar el quehacer sociocultural en las comunidades”.

La actividad cultural ha potenciado su alcance ante las limitaciones del bloqueo energético, que limita la movilidad y las visitas de los usuarios a las instituciones.

Una de las oportunidades creadas en este territorio es la puesta en marcha de un sistema sistemático y eficiente de trabajo comunitario que ofrezca mayor accesibilidad a literaturas, concursos, charlas educativas, espacios con los niños, los adultos y otros grupos etarios de mayor interés social.

Con 40 años de historia y resultados palpables, la institución diversifica su quehacer comunitario con una sólida red de acceso a la literatura, con trabajadores en distintos sitios del territorio.

La biblioteca ha desplegado una estrategia de amplia cobertura y cuenta con casas bibliotecas en las comunidades de La Seis y Tranquera, así como una treintena de minibibliotecas distribuidas en los seis consejos populares.

Esta labor articula actores de centros educacionales, la casa de cultura, las salas de televisión y las organizaciones políticas y de masas, garantizando una verdadera integración sociocultural.

La funcionalidad del sistema de bibliotecas en el municipio es un ejemplo de trabajo plural y comunitario, que la ha hecho merecedora del reconocimiento como la mejor institución cultural de Cauto Cristo.

En el contexto de la reciente jornada por el aniversario 131 de la Caída en combate del Apóstol, el 19 de mayo, la biblioteca y la red cultural han intensificado sus acciones.

Yudisniel Pérez Pérez, director de la biblioteca, confirmó que la institución apuesta por el impulso de un trabajo ideológico más efectivo para contrarrestar la colonización cultural, desde el ideario martiano.

La Demajagua