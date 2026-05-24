Díaz-Canel: Cuba es una nación de paz, ni amenaza, ni desafía, ni provoca

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, afirmó hoy en su perfil de Facebook que "Cuba es una nación de paz, ni amenaza, ni desafía, ni provoca a EE. UU. u otro país del mundo."

El mandatario señaló que “que Cuba representa una amenaza para EE. UU. solo en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar una nueva guerra irracional y de un potencial alto costo en vidas humanas para los dos países”.

Díaz-Canel recordó que “la Revolución cubana ha querido vivir en paz desde su triunfo, pero han sido las sucesivas administraciones estadounidense las que amenazan ese derecho una y otra vez”.

Añadió que “ahora lo hacen a niveles extremos, combinan mentiras absurdas, con intimidación militar y privación al pueblo cubano de los más elementales recursos y servicios para su supervivencia cotidiana”.

El Presidente denunció que “el país que ha cobijado a los terroristas más infames de este continente que han actuado contra Cuba durante años, mantiene su retórica vacía de señalarnos como patrocinadores del terrorismo, sin presentar una sola prueba y con el repudio mayoritario de la comunidad internacional”.

Subrayó que “todo es parte de una acelerada construcción mediática para justificar una agresión militar a Cuba, sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano”.

Díaz-Canel ratificó que “al pueblo estadounidense, a los políticos decentes de ese país les ratificamos que Cuba ni amenaza, ni desafía, ni provoca a EE. UU. u otro país del mundo. Cuba es una nación de paz”.

Indicó que “nos ampara el derecho a la legítima defensa que establecen las normas internacionales”.

El Presidente destacó que “nuestro pueblo, y nuestras Fuerzas Armadas, tienen una larga tradición de lucha, resistencia y victoria forjadas en la Sierra Maestra, Girón y las misiones internacionalistas en África. Ahora no será menos”.

Concluyó que “aun así, seguimos apostando que se imponga la cordura, el diálogo y la paz”.

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