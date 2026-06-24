Obtuvo Cuba 10 medallas en Olimpiada Iberoamericana de Informática

El Ministerio de Educación informó a través de su perfil en la red social Facebook este lunes que Cuba alcanzó diez medallas en la Olimpiada Iberoamericana de Informática 2026, celebrada en formato en línea con protocolo de supervisión remota.

El equipo nacional, integrado por 16 estudiantes, logró tres preseas de plata y siete de bronce, resultado que lo ubicó en el sexto lugar iberoamericano y ratificó la calidad del sistema educativo cubano.

Los medallistas de plata fueron Maité Morales Carreras, de Villa Clara; Fernando José Joa Cruz, de Granma; y Diego Ernesto Camacho Arcis, de Villa Clara.

Con medallas de bronce se destacaron Daniel Alexander Dosil Alsina, de Santiago de Cuba; Daniel Alberto Seijo Águila, de Villa Clara; Zaniel García Orihuela y Ronelvys Fuentes Sánchez, de Matanzas; Daniel Mantilla Diez y Mauricio Cruz Siles, de Villa Clara; y Ernesto Alejandro Solazar Coca, de Santiago de Cuba.

La Olimpiada reunió a estudiantes de secundaria de países iberoamericanos, con pruebas de programación algorítmica que incluyeron cuatro problemas de alta complejidad: Theft on Isla Pequeña, Palindromic Drawing, Reservoirs y Generable Arrays.

Según los organizadores, cada ejercicio tuvo un valor de 100 puntos y un tiempo aproximado de cinco horas para su resolución, lo que exigió rigor técnico y preparación intensiva.

El certamen contó con la participación de delegaciones de América y Europa, y en los resultados preliminares Venezuela y China encabezaron con medallas de oro, mientras Estados Unidos, Corea del Sur y Rusia destacaron con preseas doradas y plateadas.

La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y la Unión de Informáticos de Cuba respaldaron la preparación del equipo nacional, en correspondencia con la estrategia de fomentar vocaciones tempranas en programación y ciencias de la computación.

La Olimpiada Iberoamericana de Informática constituye un espacio clave para la cooperación regional en ciencia y tecnología, y fortalece la formación de jóvenes talentos en el ámbito digital.

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