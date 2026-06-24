Marco Rubio prosigue su cruzada anticubana y dicta nuevas medidas contra entidades y nacionales de Cuba

Estados Unidos dictó medidas este martes a cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalúrgica, además de a un familiar del General de Ejército Raúl Castro.

“Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, justifica alevosamente el Secretario de Estado

Entre las entidades designadas por Marco Rubio se encuentran Rafin, el Banco Financiero Internacional, Almacenes Universales, Geominera SA y la Siderùrgica José Martí (Antillana de Acero).

“Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades de inmediato”, amenazó Rubio desde sus redes sociales.

Tribunal Supremo de EEUU autoriza demanda de ExxonMobil contra Cuba por propiedades nacionalizadas

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este martes que Exxon Mobil puede demandar a empresas estatales cubanas ante los tribunales estadounidenses por propiedades en la isla que fueron nacionalizadas tras el Triunfo de la Revolución.

La decisión, tomada por 6 votos a 3, podría suponer una palanca adicional para que la Administración Trump ejerza mayor presión sobre Cuba, que ya se ve afectada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, el cual ha dejado a la isla sin suministros de combustible en lo que va de 2026.

La cuestión era si la ley de 1996 conocida como Helms-Burton, aprobada durante la presidencia de Bill Clinton, elimina la inmunidad frente a demandas en tribunales estadounidenses que, por lo general, amparan a países extranjeros y a empresas estatales.

Los magistrados revocaron una sentencia de un tribunal inferior que consideraba que las empresas estatales cubanas gozan de inmunidad frente a demandas en tribunales estadounidenses.

Exxon Mobil reclama una indemnización por la confiscación de activos propiedad de filiales de Standard Oil, predecesora de Exxon Mobil, entre los que se incluyen más de 100 estaciones de servicio y una refinería de petróleo.

El mes pasado, el tribunal se pronunció en otro caso relacionado con bienes confiscados en Cuba, reactivando las reclamaciones de la empresa estadounidense que gestionaba muelles en La Habana contra cuatro compañías de cruceros que llevaron turistas a Cuba durante el breve acercamiento en las relaciones que se produjo bajo la Administración de Obama.

Ese caso se basó en el mismo artículo de la Ley Helms-Burton que permite interponer demandas por bienes incautados.

El Título III de la ley Helms-Burton permite a los estadounidenses demandar a casi cualquier empresa que realice actividades comerciales o se beneficie de bienes nacionalizados por el Gobierno cubano.

Antes de la primera administración Trump, todos los presidentes habían suspendido esta disposición debido a las objeciones de los aliados de EE.UU. que hacían negocios en Cuba y al efecto que podría tener en futuros acuerdos negociados entre EE.UU. y Cuba.

Pero Trump levantó la suspensión en 2019, y Exxon Mobil presentó su demanda ese mismo día.

El juez Brett Kavanaugh, en nombre de la mayoría conservadora, señaló que “tendría poco sentido” que la ley permitiera al presidente decidir si pueden proseguir las demandas contra intereses cubanos y, al mismo tiempo, protegerlos, informa AP.

La jueza Elena Kagan, en un voto particular en nombre de los tres jueces progresistas, señaló que la ley de 1996 simplemente no contiene ninguna disposición que elimine el escudo de la inmunidad soberana.

La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EE.UU., un órgano dependiente del Departamento de Justicia, afirmó en 1969 que el valor de los bienes de Exxon Mobil en Cuba ascendía a 71,6 millones de dólares, más un 6% de interés anual a partir de 1960. Eso equivaldría hoy a más de 1.000 millones de dólares, escribió Kavanaugh.

Además, la comisión determinó que cerca de 6.000 personas y empresas tenían reclamaciones por valor de 1.900 millones de dólares, sin contar los intereses ni las indemnizaciones por daños y perjuicios.

Una norma cubana aprobada en 1996 sostiene que la ley Helms-Burton estadounidense es “ilícita, inaplicable” y considera “nula” toda reclamación de persona natural o jurídica en tribunales de Estados Unidos.

(Con información de agencias, del Departamento de Estado y elDiario.es)

Cubadebate