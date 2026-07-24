La enseñanza del 26 pervive en Granma: trabajo, solidaridad y desafío al bloqueo

La conmemoración este viernes en la Plaza de la Revolución Celia Sánchez del aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes no es solo un acto de recordación, sino una reafirmación de la enseñanza que emana de aquellos hechos.

Esa enseñanza, forjada en la perseverancia y en la memoria histórica, tiene su génesis en las tierras de Manzanillo y en la travesía del Granma, pues fue desde aquí donde germinó la voluntad de transformación que inspiró la gesta del 26 de Julio.

Aquí se alzaron los puños contra el bloqueo, se han celebrado los exitos de la cultura y el deporte; aquí hemos llorado a los caídos, y jurado que no claudicaremos jamás, recordó Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), desde el estrado donde se honra a Celia, mujer imprescindible para la Revolución.

“En Manzanillo y en Granma no nos rendiremos, porque esta tierra se ha curtido con coraje de los mambises y con nuestros predecesores. La trinchera está en cada espacio y granmense que ama a Cuba”.

En una Granma trabajadora, orgullosa de su historia, de sus raíces, que entiende que la sensibilidad se construye en acciones como la recuperación de la Casita de Nefrologia del Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, del pozo de agua para la autonomía del abasto del vital servicio en el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, la adquisición de cuatro ambulancias para igual cuantía de municipios incluido Bartolome Masó, la graduación de 1276 nuevos profesionales de la salud, la generación de 9.8 megawatts de energía solar por la instalación de los parques fotovoltaicos, la entrega de sistemas fotovoltaicos a 16 niños con enfermedades crónicas.

A 21 días del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, dijo lo sentimos presente en el empeño de los campesinos que cultivan la tierra, en la pasión de los jóvenes, en la vocación humanista del maestro, en las manos del constructor, en la voluntad de los científicos, en la voz de los que condenamos el bloqueo, y significó que el homenaje es que continuemos la marcha con humildad, talento, respeto.

Invocó a cuidar con esmero lo que nos define como cubanos, porque mientras haya un cubano digno. argumentos de solidaridad, fe inquebrantable en la victoria y la voluntad de preservarla, habrá Revolución.

Tras su invitación al pueblo granmense presente, aseveró que de pie murieron los 32 jóvenes en Venezuela, y Céspedes dio la libertad a los esclavos en el primer día de la libertad de Cuba, de pie también estaremos por la defensa de la Patria.

En la conmemoración por el Día de la Rebeldía Nacional fueron distinguidos un grupo de empresas del sector no estatal y organismos locales de la ciudad del Golfo de Guacanayabo por su aporte al territorio local.

Organismos provinciales recibieron reconocimientos por el mérito de la eficiencia, a la vez que fueron distinguidos los 13 municipios de la provincia por el empeño, el heroísmo, la entrega por y para el pueblo.

Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del PCC en Manzanillo, expresó que los hijos agradecidos de la tierra, herederos y continuadores de Bartolome Masó, Paquito Rosales, Blas Roca, Manuel Navarro Luna, ratificaron que este pueblo no se arrodilla, se reinventa, crea, funde y resiste con dignidad, en reafirmación de que su Moncada es la Patria.

Significó que la participación del pueblo en cada tarea del plan emergente y de todas las obras, encierra un gran compromiso para demostrar con hechos que la Revolución es obra viva, y que la historia se traduzca en desarrollo social.

Presidieron la conmemoración Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de Granma, Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido en Manzanillo, y Rossio Naranjo Figueredo, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la urbe costera.

Una vez más el Día de la Rebeldía Nacional convoca a los granmenses a ser fieles a los mártires y jóvenes del Centenario y a las ideas del invicto rebelde, tal como se reafirmó en la presentación artística dirigida por Wilder Justiz, en el mismo escenario donde hace 24 años Fidel habló por última vez a los manzanilleros.

La Demajagua