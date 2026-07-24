Que la llama del “26” siempre nos inspire

Manzanillo.- “Qué la llama del 26 de julio siempre nos inspire, encendida en nuestros corazones con el ímpetu y las ideas, con la firmeza de Fidel y la generación del centenario que, hace 73 años, asaltaron la historia para legarnos esta inmensa obra.”

Así expuso Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Manzanillo, al hablar en el acto por el Día de la Rebeldía Nacional, en la Plaza de la Revolución Celia Sánchez Manduley, donde cristalizan la unidad, inspira y convoca.

Beltrán Sánchez recordó a los manzanilleros que participaron en las heróicas acciones lideradas por el Comandante en Jefe, y que constituyen ejemplos imperecederos para los hijos de esta tierra, de profundas raíces revolucionarias y patrióticas.

“Este pueblo no se arrodilla ni lo hará jamás, al contrario, siempre estará firme y dispuesto como lo hemos demostrado en estas jornadas de esfuerzo y acciones para transformar la imagen de la ciudad, para revivir el espíritu, el orgullo y estimular a nuestro pueblo, el rescate de tradiciones y el privilegio que es nuestra Patria chica.

“Bien sabemos que hace falta más que una “mano” de pintura para lograr más. La aspiración es que cada manzanillero se sienta parte de cada acción. Más manos haciendo y menos criticando. La unidad y la participación son imprescindibles en este contexto”, señaló el dirigente.

En el acto distinguieron a un grupo de empresas, entidades y organismos locales que aportan de manera significativa a las tareas de la economía, la producción y los servicios en la Ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora del territorio, entregaron reconocimientos especiales al pueblo de los trece municipios, de manera especial a Manzanillo, sede de las actividades centrales por el 26 de julio.

En la ceremonia por la efemérides, que animaron varios artistas granmenses, también estimularon a las empresas, entidades y organismos provinciales.

Durante las palabras centrales de la conmemoración, Ortiz Barceló afirmó que “Manzanillo está curtido con el coraje de los mambises y nuestros predecesores. La trinchera del presente está en cada espacio.

“Los granmenses trabajamos con sensibilidad y construímos con pasión y entrega” dijo la máxima autoridad política de esta provincia y refirió algunas obras en los sectores de la Salud Pública y los resultados en la Educación Superior, los desafíos en las comunicaciones y el cambio de matriz energética.

Ortiz Barceló insistió en cuidar con esmero lo que se logra en medio de tantas complejidades y sentenció que mientras exista un cubano digno, solidario y con fe inquebrantable en la victoria la Revolución continuará adelante con firmeza.

Los festejos manzanilleros por el Día de la Rebeldía Nacional incluyeron la visita a varias obras de beneficio social y económico de esta localidad que hoy son referentes en el programa de atención emergente a este territorio.

Radio Bayamo