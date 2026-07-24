Irán acusa a EEUU de intentar normalizar crímenes de guerra

En un comunicado difundido por la Cancillería iraní, Baghaei afirmó que ninguna orden puede justificar ese tipo de actos.

«Las órdenes emitidas por altos funcionarios estadounidenses no eximen a los responsables de crímenes de guerra de su responsabilidad penal», subrayó.

El portavoz sostuvo que Washington pretende sacrificar lo que queda del derecho internacional humanitario y de los valores humanitarios en favor de sus políticas bélicas.

También advirtió que los ataques contra infraestructuras civiles, como puentes y centrales eléctricas, constituyen una violación del derecho internacional.

Baghaei calificó esas acciones como actos de represalia y castigo colectivo, prácticas que, según afirmó, están expresamente prohibidas y pueden constituir crímenes de guerra tanto en virtud del derecho internacional como de la legislación estadounidense.

Las declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear infraestructuras iraníes, incluidos puentes y centrales eléctricas, en respuesta a cualquier ataque de Teherán contra buques o el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el pasado 8 de julio el fin del alto el fuego contemplado en el memorando de entendimiento firmado con Irán el 18 de junio.

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