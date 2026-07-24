Preserva historia de Cuba, Parque Museo Ñico López, de Bayamo

El Parque Museo Ñico López de Bayamo, otrora Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, fue inaugurado como museo el 26 de julio de 1978. La instalación tiene como objeto social la misión de rescatar, investigar, conservar y divulgar lo referente a las acciones del 26 de julio de 1953 en Bayamo, así como la protección de bienes patrimoniales que atesora el inmueble. A casi CINCO décadas de ser declarado como museo, el Ñico López es referente para el estudio de la historia cubana