Inicia hoy actuación cubana en Santo Domingo 2026 con tiro con arco y bádminton

A pocas horas de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, prevista para esta noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la delegación cubana ya tiene actividad en dos disciplinas.

En el tiro con arco, los atletas de la Isla participan desde temprano en las rondas clasificatorias de las modalidades recurvo a 70 metros y arco compuesto a 50 metros, con el objetivo de asegurar cupos para los eventos individuales. Los resultados de estas pruebas definirán los emparejamientos de las fases eliminatorias.

Por su parte, el equipo de bádminton cubano compite desde las 10:00 a.m. en la modalidad por equipos ante el combinado de República Dominicana.

Los antillanos dominan el encuentro y, de confirmarse el triunfo, accederían a las semifinales, donde se medirían presumiblemente a Guatemala, conjunto que cuenta entre sus filas con el experimentado Kevin Cordón, múltiple medallista panamericano y mundialista.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que en esta edición celebran su centenario, reúnen a más de 6.000 deportistas de 37 naciones en 40 deportes. La cita se extenderá hasta el 8 de agosto y constituye uno de los principales certámenes del ciclo olímpico para la region.

Cubadebate