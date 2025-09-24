Ofensiva israelí contra Gaza causó 33 muertos y numerosos heridos

El ejército israelí mató hoy a 33 palestinos e hirió a docenas más en la Franja, 28 de ellos en la ciudad de Gaza, en medio de fuertes ataques como parte de una ofensiva terrestre a gran escala.

Fuentes médicas informaron que 20 civiles, incluidos niños, perdieron la vida y docenas resultaron lesionados en un bombardeo aéreo contra almacenes pertenecientes a la municipalidad de Gaza que albergaban a personas desplazadas cerca del mercado de Firas.

En el barrio de Sabra, al sur de esa urbe, otros cinco ciudadanos murieron y numerosos fueron heridos cuando una vivienda fue atacada, mientras dos mujeres fallecieron en una incursión en la calle Al-Sahab y un hombre en la calle Omar Al-Mukhtar, precisaron.

La agencia oficial de noticias Wafa informó cuatro decesos en un incidente similar ocurrido en el campamento de refugiados de Nuseirat, ubicado en el centro del enclave costero.

El medio noticioso detalló que esta mañana “los bombardeos de artillería continuaron en las zonas oriental, meridional y noroccidental de la ciudad de Gaza, en medio de intensos vuelos con drones”.

Por su parte, la televisora Al Jazeera afirmó que las últimas horas fueron terroríficas para las familias que aún permanecen en la urbe más poblada del territorio.

Los aviones de guerra están destruyendo las pocas estructuras que aún quedan en pie en la ciudad, ahora cubierta de polvo y humo por las explosiones, subrayó.

En ese sentido, el portavoz de la Defensa Civil en el enclave, Mahmoud Basal, denunció que la localidad se encuentra bajo un asedio asfixiante desde todas las direcciones por parte del Ejército.

Cada día las Fuerzas Armadas de ese país (FDI) introducen más de 20 vehículos blindados obsoletos, cargados con explosivos, en barrios densamente poblados y los detonan, criticó el portavoz de ese organismo.

Medios de prensa regionales reportaron que las FDI, para minimizar el número de bajas en sus filas, comenzó a usar a gran escala ese método para destruir edificaciones y reducir las amenazas de los artefactos explosivos plantados por los milicianos palestinos.

Según los reportes, gran parte de la localidad y de zonas aledañas ya están bajo control militar, en medio de un éxodo masivo de la población por las ordenes de evacuación forzosa hacia el sur.

Televisoras árabes mostraron imágenes sobre la masiva destrucción en los barrios de Zeitoun, Shajaiya y Sabra, entre otros, en medio de una creciente ola de condenas internacionales.

