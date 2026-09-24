La IA en las rutina radiales (+ fotos)

Con una panorámica del empleo de la inteligencia artificial (IA) y cómo esto influye en las rutinas productivas de las emisoras transcurrió este miércoles el taller “La IA, correcto uso en nuestros programas de radio”, como parte del evento teórico del XLV Festival Provincial de la Radio en Granma.

El espacio, conducido por el Lic. Pedro José Reyes Acuña, especialista de la emisora CMNL Radio Ciudad Monumento, acercó a los presentes a las posibilidades de esa herramienta para humanizar el trabajo dentro de los medios de comunicación.

El taller ofreció detalles de cómo se reporta un aumento del uso de la IA en América Latina, la regulación de la misma, la propiedad intelectual del producto generado desde esa herramienta por el artista que la emplea, entre otros aspectos.

Reyes Acuña enfatizó que la IA “es una herramienta que, para algunos parece magia por las cosas que puede hacer, pero sigue siendo una herramienta; es significativo que las personas que van a usarla sepan cómo hacerlo y tener consciencia de que somos importante para lograr el resultado que queremos”.

Durante el taller también se mostró una aplicación creada para perfeccionar el quehacer dentro de Radio Ciudad Monumento, a través de la cual los artistas, periodistas y otros trabajadores de ese medio tienen acceso a temáticas, guiones, la música, horas de transmisión, entre otros aspectos de interés que les facilitan su labor cotidiana.

Aunque fuera de Cuba se emplea mucho más la IA en las rutinas productivas, esta herramienta, usada de forma consciente hace más eficientes algunos procesos productivos y suple la carencia de personal.

Radio Bayamo