Reafirma Cuba voluntad de diálogo con Estados Unidos

El dirigente expresó que Cuba habla con el corazón y con la historia, y subrayó que el pueblo cubano se mantiene firme, digno y consecuente, citando a José Martí: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”.
Morales Ojeda señaló que la nación caribeña continúa de pie con humildad, y destacó que un pueblo se mide por su memoria y su capacidad de seguir adelante.
En su mensaje, recordó los vínculos históricos y familiares entre Cuba y Estados Unidos, y afirmó: “nuestra puerta nunca se ha cerrado” al pueblo norteamericano.
Al dirigirse al gobierno de Washington, manifestó que Cuba cree en el diálogo, en el respeto entre naciones, y en construir puentes donde antes hubo distancia.
Dos pueblos hermanos no tienen por qué ser adversarios, puntualizó, y concluyó con la expresión “Cuba, con la mano tendida”, al referirse a la voluntad de dialogar y superar las diferencias.