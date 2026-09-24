Pago a jubilados, una prioridad que necesita retomar iniciativas bancarias

Una mirada al pago de jubilados, en los últimos meses, apuntan hacia el rescate de la prioridad en el servicio bancario granmense, en medio de las condiciones actuales en que vivimos.

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Hacerlo  con agilidad  que facilite  el acceso al efectivo  y disminuyan las largas esperas de las personas de la tercera edad, ha de ser  la máxima  de funcionarios  y  trabajadores  que acometen la tarea en la provincia.

Las jornadas  de septiembre  resultaron aciagas  en la realización de esta  actividad,  influidas  por las afectaciones del sistema electro energético nacional,  el viernes último, las  que se extendieron hasta el  lunes  y martes  de la  presente semana, en el caso de la Sucursal 7481, del Banco de Crédito y Comercio,  de Bayamo, donde  problemas  con el suministro interno de electricidad dañaron la prestación del servicio en la referida unidad.

No obstante, los esfuerzos emprendido, alertó de la necesidad  de crear condiciones en  la medida de lo posible  para contribuir  en la organización  y  mejoramiento del entorno anexo,  de  esta instalación y  hacer agradable la estancia en el sitio.

Evitar lo ocurrido en las colas,  proclives al desorden, la irritación y el cuestionamiento, entre quienes  merecen la mayor consideración y respeto,  por los años de servicios al país, puede lograrse con la participación  de autoridades y los clientes.

Al respecto,  es bueno acotar que como parte de las transformaciones  de impacto social se aplican  alternativas para acercar el pago de las jubilaciones a los lugares de residencia de sus beneficiarios.

El propósito es que jubilados y pensionados puedan recibir el efectivo en comercios próximos a sus viviendas o, en determinados casos, en sus domicilios, disminuyendo la necesidad de acudir a las sucursales y permanecer durante largos periodos en las filas.

La Demajagua

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