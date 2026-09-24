Irán reconoce contactos con EEUU a través de Qatar

Irán se comunicó con Estados Unidos en Nueva York mediante un intermediario qatarí y transmitió a la parte estadounidense sus condiciones para avanzar en las conversaciones, informó hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

La radiotelevisión pública de Irán (IRIB) citó a Baghaei, quien explicó que el contacto tuvo lugar entre las delegaciones de ambos países presentes en Nueva York con motivo del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El portavoz señaló que la comunicación fue facilitada por un intermediario de Doha y precisó que el objetivo era transmitir las condiciones de Irán, entre ellas poner fin a la guerra en todos los frentes, detener los actos hostiles de Estados Unidos, incluido el bloqueo naval y la guerra económica, así como liberar los activos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que funcionarios de su país mantuvieron conversaciones durante unas tres horas con representantes de la delegación iraní en Nueva York y describió el desarrollo del encuentro como algo que «marchó muy bien».

La televisión local también confirmó el contacto y señaló que el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi se reunió con los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, «a petición insistente de los funcionarios estadounidenses».

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán que, según las autoridades iraníes, causó miles de muertes. Teherán respondió con ataques contra Israel e instalaciones estadounidenses en varios países de la región, antes de alcanzarse un alto el fuego en abril.

Posteriormente, Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos dentro de Irán en medio del estancamiento de las negociaciones bilaterales, pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Las negociaciones permanecen paralizadas por disputas relacionadas con la navegación en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los principales corredores estratégicos para el suministro mundial de energía y materias primas.

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