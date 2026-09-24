Rumbo a Cuba nueva caravana solidaria desde Italia

Con la consigna “Ruta a Cuba: Estar donde importa”, partió hoy desde Roma hacia La Habana una caravana de solidaridad y en contra del bloqueo estadounidense, integrada por representantes de diferentes fuerzas políticas y organizaciones italianas.

La iniciativa promovida por las organizaciones ARCI, CGIL, Anaic, Nexus, ANPI, ARCS, AOI y la Red Paz y Desarme, en colaboración con el Partido Demócrata, el Movimiento Cinco Estrellas y la Alianza Verdes e Izquierda, tiene entre sus prioridades fortalecer las relaciones con La Habana y romper los intentos de aislamiento de Washington.

En conferencia de prensa reciente, el embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero, se refirió a la importancia de la caravana, el impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla y a la capacidad de resiliencia del pueblo cubano.

La amplia delegación que visitará la nación antillana hasta el 30 de septiembre la integran representantes de asociaciones, sindicatos, parlamentarios, dirigentes locales y periodistas.

Entre sus reclamos, instan al Gobierno italiano y a la jefatura de la Unión Europea a utilizar los instrumentos diplomáticos y políticos a su alcance para fomentar el diálogo y ayudar a eliminar los obstáculos que impiden a la población cubana acceder a bienes esenciales y asistencia humanitaria.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, Marco Papacci, la misión que viaja a La Habana rechaza el bloqueo económico, comercial y financiero unilateral impuesto por Estados Unidos a Cuba, en violación del derecho internacional, que lleva vigente más de sesenta años y se ha endurecido progresivamente.

De igual forma denuncia las recientes medidas coercitivas de Washington, las cuales exacerban una situación ya crítica, dificultando la adquisición de suministros, el acceso a los mercados y a los sistemas financieros internacionales, así como el transporte de bienes esenciales y ayuda humanitaria, dijo.

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Es inaceptable que el acceso a alimentos, medicinas, combustible, energía y ayuda humanitaria se convierta en una herramienta de presión política, consideran los organizadores de la caravana.

«El pueblo cubano debe poder decidir su propio futuro con plena autonomía y respeto a su derecho a la autodeterminación», subrayó Papacci.

La delegación entregará a institucionales cubanas medicamentos, útiles escolares y paneles solares, gracias a la solidaridad de miles de personas y a la campaña Energía para la Vida, que ya ha financiado numerosas instalaciones de paneles solares en centros de salud públicos, culturales y educativos de La Habana y en el oriente del país y beneficiado a más de 800 mil personas, explicó.

El líder de la Anaic subrayó que llevar medicamentos y energía a Cuba significa abrir canales concretos de solidaridad y cooperación, y contribuir a romper el bloqueo y el aislamiento que este genera, proporcionando bienes y servicios esenciales donde se necesitan.

La misión incluye reuniones con funcionarios de agencias y programas de Naciones Unidas en Cuba, representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) y del gobierno del país caribeño, además de intercambios con la sociedad civil, organizaciones sociales y sindicales e instituciones culturales.

Visitarán hospitales, escuelas y empresas para conocer de primera mano el impacto del recrudecimiento del bloqueo en la población y el funcionamiento de los servicios públicos.

También se prevén encuentros con la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas y los Comité de Defensa de la Revolución, así como con organizaciones culturales, entre ellas la Uneac y la Asociación Hermanos Saiz.

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