Raidel Martínez sigue haciendo historia en Japón

El lanzador cubano Raidel Martínez escribió hoy otra página de gloria en el béisbol japonés al convertirse en el tercer máximo salvador histórico de la Liga Profesional, ahora en solitario, con 253 rescates.

Martínez, cerrador de los Gigantes de Yomiuri, alcanzó la cifra durante la victoria 2-1 sobre los Carpas de Hiroshima, en un encuentro decidido por el margen mínimo y resguardado una vez más por su brazo derecho.

Trabajó el noveno capítulo sin permitir libertades para conquistar su salvamento 41 de la campaña, resultado que le permitió reafirmarse como líder en la Liga Central en esta campaña y desprenderse del listado histórico del japonés Kazuhiro Sasaki, quien acumuló 252 durante su carrera.

Por delante del cubano únicamente permanecen dos figuras de la especialidad en Japón: Hitoki Iwase, líder absoluto con 407 salvamentos, y Shingo Takatsu, segundo con 286.

La temporada del lanzador nacido en Pinar del Río también exhibe números que explican su permanencia entre los relevistas más dominantes de la actualidad, con 51 entradas de labor, 55 ponches y apenas siete carreras limpias toleradas para una efectividad de 1.23.

A falta de pocas jornadas para concluir el calendario regular, Martínez mantiene así abierta la persecución de nuevas marcas en una liga donde ya consiguió tres títulos de salvamentos de la Liga Central, incluidos los correspondientes a 2022, 2023 y 2025.

Su nombre, mientras tanto, sigue avanzando en una lista construida durante décadas por los mejores cerradores japoneses, y ahora ocupa un tercer escalón que dejó de compartir para convertirse exclusivamente en patrimonio del béisbol cubano.

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