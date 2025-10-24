Cubano Álvarez por retener faja continental en boxeo profesional

El mexicano Raúl Hernández fue confirmado hoy aquí por la prensa local como el retador del cubano Lázaro Álvarez en el tope de boxeo profesional previsto para el 29 de noviembre en el balneario de Varadero.

La publicación deportiva Jit adelantó que Álvarez, triple monarca mundial del orbe, defenderá por tercera vez la faja continental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en pleito a 10 asaltos contra Hernández.

En esta misma plaza del hotel Meliá Internacional, a la vera de una de las playas más famosas del mundo, el cubano conquistó su primer título profesional. El pugilista de la isla, que atesora igualmente un trío de medallas de bronce en Juegos Olímpicos, está invicto en seis presentaciones de este tipo.

Álvarez y Hernández chocarán en la división de 61.3 kilogramos, uno de los tres combates ubicados en el segmento estelar de la cartelera.

El mexicano exhibe un palmarés de 15 éxitos, tres derrotas y dos empates, según refiere la nota.

También genera mucha expectativa el pleito por el oro continental de la AMB de Erislandy Álvarez, monarca olímpico en París 2024, contra el mexicano Rogelio Jiménez en los 63.5 kg.

Con saldo de 6-0 en estas lides, Erislandy tendrá de rival a un boxeador con 14 triunfos, dos reveses y un abrazo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959