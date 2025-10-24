Luchadora cubana Sanz bronce en mundial Sub23

Por el podio la caribeña derrotó 6-4 a la turca Emine Cakmak, después de dejar en el camino en el repechaje de los 57 kilogramos a la ucraniana Oleksandra Khomenets.
Sanz debutó en los octavos de final del certamen contra la bielorrusa Aryna Martynava, con un revés pese a la paridad 4-4 en la pizarra de la sala SPC Vojvodina, en Novi Sad, al ser la europea la última en marcar ya en las postrimerías del combate.
Martynava dominó con facilidad en los cuartos a Khomenets (8-0) y en semifinales a Cakmak (6-0), para arrastrar a la cubana a las peleas por las medallas.
La representante de Bielorrusia, que compite con pabellón neutral, enfrentará por el oro a la estelar japonesa Akari Fujinami, quien con apenas 21 años ya es campeona olímpica de París 2024 y doble titular de mayores.
Cuba también presentó entre las mujeres en el mundial Sub23 a la 50 kilogramos Greili Bencosme, atleta que perdió en los cuartos de final.