Luchadora cubana Sanz bronce en mundial Sub23

La luchadora cubana Yaynelis Sanz logró hoy la medalla de bronce en el campeonato mundial para menores de 23 años que organiza esta ciudad serbia, la primera presea latinoamericana en el torneo.

Por el podio la caribeña derrotó 6-4 a la turca Emine Cakmak, después de dejar en el camino en el repechaje de los 57 kilogramos a la ucraniana Oleksandra Khomenets.

Sanz debutó en los octavos de final del certamen contra la bielorrusa Aryna Martynava, con un revés pese a la paridad 4-4 en la pizarra de la sala SPC Vojvodina, en Novi Sad, al ser la europea la última en marcar ya en las postrimerías del combate.

Martynava dominó con facilidad en los cuartos a Khomenets (8-0) y en semifinales a Cakmak (6-0), para arrastrar a la cubana a las peleas por las medallas.

La representante de Bielorrusia, que compite con pabellón neutral, enfrentará por el oro a la estelar japonesa Akari Fujinami, quien con apenas 21 años ya es campeona olímpica de París 2024 y doble titular de mayores.

Cuba también presentó entre las mujeres en el mundial Sub23 a la 50 kilogramos Greili Bencosme, atleta que perdió en los cuartos de final.

