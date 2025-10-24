Autoridades de Granma adoptan medidas para la fase informativa ante inminente impacto de Melissa

La provincia de Granma se encuentra en Fase Informativa ante el potencial impacto en los próximos días del evento meteorológico Melissa. En tal sentido se activan los consejos de defensa municipales, zonas de defensa, para garantizar la protección de la población y los recursos materiales.

La Presidenta del Consejo de Defensa en Granma Yudelkis Ortíz Barceló informó mediante un mensaje en su perfil en la red social Facebook, que ya los órganos previstos por la Defensa Civil en Cuba están activos. Peviamente y desde hace aproximadamente tres días se adoptan medidas preventivas ante las imágenes de afectación en República Dominicana y Haití, lo que evidencia la seriedad de la situación.

Comunicación, la prioridad

En esta etapa reconoció la compleja situación electroenergética que limita el acceso a la televisión y la radio. Por eso las autoridades enfatizaron en la necesidad de utilizar todas las vías alternativas disponibles para informarse. Se insta a la población a seguir las páginas institucionales del Instituto de Meteorología y los medios oficiales en redes sociales, plataformas que tienen un alcance superior.

Para quienes no tienen acceso a internet, se ha llamado a utilizar la comunicación “cara a cara, casa a casa”, apoyándose en radioaficionados, megáfonos y equipos recargables para que la información oportuna llegue a cada comunidad y nadie sea tomado por sorpresa.

Medidas concretas en terreno

Los trabajos se enfocan en la identificación de personas vulnerables, como adultos mayores que viven solos y embarazadas, así como las comunidades que podrían quedar incomunicadas. Se debe asegurar la venta de productos, comida elaborada, carbón y leña, acercando estas ofertas a los barrios.

Se orienta a la población a proteger sus viviendas, fortaleciendo techos y amarrándolos, y a poner a resguardo los bienes y recursos del Estado, ya que “cualquier recurso que perdamos en estos momentos es muy complicado poderlo recuperar”.

Un llamado a la unidad

Las autoridades hicieron un llamado a la unidad, la solidaridad y la hermandad como la principal fortaleza para enfrentar el fenómeno. Se pidió a la población que se cuide, cumpla lo establecido por las fases decretadas, muchas veces se niegan a salir de sus viviendas, además que se protejan bienes y cosechas, poniendo estas producciones al servicio de la comunidad.

El Consejo de Defensa Provincial mantiene un monitoreo constante de la evolución de la tormenta y continuará informando a la población de manera permanente a través de todos los medios oficiales de comunicación..

Granma se moviliza ante inminente paso de Melissa

El Consejo de Defensa Provincial de Granma activó todos sus recursos para enfrentar la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que se prevé alcance categoría de huracán en las próximas horas, con vientos que ya superan los 100 km/h.

Las autoridades meteorológicas alertaro sobre los efectos destructivos del fenómeno, que incluirán vientos fuertes, lluvias torrenciales e inundaciones costeras, por lo que se exhorta a la población a extremar las medidas de protección.

Medidas inmediatas y evacuaciones obligatorias

La Defensa Civil en Granma emitió instrucciones precisas para los siete municipios costeros:

· Evacuación obligatoria de todas las comunidades en el litoral.

· Preparación de centros de protección para recibir evacuados.

· Alistamiento para enfrentar comunidades aisladas por crecidas de ríos o daños en puentes.

· Se enfatizó a los municipios de Manzanillo y Yara el seguimiento a sus zonas bajas, tradicionalmente propensas a inundaciones.

Movilización general de recursos

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta del Consejo de Defensa, informó que todos los factores están movilizados desde la Fase Informativa. Entre las acciones clave se encuentran:

· Retiro de carteles lumínicos y tapas de tanques.

· Reforzamiento de los grupos de apoyo comunitarios.

· Agilización de las cosechas en los campos.

· Un llamado a la población a seguir estrictamente las informaciones de los medios de prensa oficiales.

Por su parte, el Subgrupo de Energía reportó la protección de los Parques Solares Fotovoltaicos y la disposición de nueve carros multipropósitos y 23 brigadas especializadas listas para responder a las afectaciones que genere Melissa.

La provincia de Granma se mantiene en alerta máxima ante la inminente y peligrosa llegada de este huracán.