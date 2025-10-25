Aviso de ciclón tropical 11: Huracán Melissa se intensifica al sudeste de Jamaica

El huracán Melissa durante las últimas horas ha continuado ganando en organización e intensidad. Sus vientos máximos sostenidos se incrementaron hasta 150 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que aún se mantiene como un huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson. La presión central de este sistema ha descendido hasta 974 hectoPascal. A […]

A las seis de la tarde la región central del huracán Melissa fue estimada en los 16.6 grados de latitud Norte y los 75.6 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 190 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica y a 380 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve con un rumbo próximo al oeste y una velocidad de traslación de seis kilómetros por hora.

En las próximas horas Melissa mantendrá su trayectoria hacia el oeste, desplazándose lentamente en las cercanías de Jamaica durante este fin de semana. Se prevé que el huracán Melissa continúe aumentando gradualmente su intensidad y pudiera convertirse en un huracán de gran intensidad en los próximos días.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, pues las bandas externas del huracán Melissa incrementarán gradualmente los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba. A partir de este domingo se iniciarán fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la mañana del domingo.

