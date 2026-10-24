Sembrando Vida beneficiará producción de alimentos en Río Cauto

Unos 500 productores agropecuarios de Río Cauto, en la provincia de Granma, serán beneficiados con el proyecto Sembrando Vida, iniciativa de cooperación entre México y Cuba, trascendió hoy en la prensa.

Esta segunda etapa del programa, orientado al bienestar social, la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo sostenible, es auspiciada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

Aquí favorecerá de forma directa a campesinos dedicados a la ganadería y a los cultivos, quienes presenten en un encuentro efectuado en la localidad, agradecieron al pueblo de México y a su gobierno por mantener los lazos de solidaridad entre ambas naciones.

La directora ejecutiva de la Amexcid, Alejandra del Moral Vela, precisó que la intención consiste en la entrega de insumos, semillas de calidad, tecnología y conocimientos técnicos, encaminadas a fortalecer las capacidades productivas locales.

Señaló que esta iniciativa es la expresión de los lazos solidarios y de hermandad entre ambos países, dirigida a consolidar la producción de alimentos y la calidad de vida del pueblo cubano, ante el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

“No venimos a regalarles nada, venimos a fortalecer lo que ustedes durante generaciones han aprendido”, expresó Del Moral Vela, según publica Prensa Latina.

La segunda fase de proyecto Sembrando Vida abarca a ocho provincias cubanas, luego de que, a partir de 2023, beneficiara a productores de Artemisa y Mayabeque, en el occidente de la nación antillana.

La Demajagua