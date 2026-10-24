Debaten campesinos de Granma sobre nuevas regulaciones en uso de la tierra

Las normas que regulan la tierra agropecuaria y forestal y el funcionamiento de las cooperativas centraron una conferencia en Bayamo, con la participación de dirigentes campesinos y representantes de instituciones de Granma.

El encuentro estuvo a cargo de Arturo Aliaga Céspedes, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP).

La agenda comprendió la nueva Ley ciento ochenta y cinco, de Tierra Agropecuaria y Forestal, y las modificaciones al Decreto Ley setenta y seis, de las Cooperativas Agropecuarias. Ambas disposiciones forman parte de la actualización del marco jurídico del sector.

En la conferencia participaron cuadros y especialistas de la dirección provincial de la organización campesina, así como presidentes de cooperativas del municipio de Bayamo.

También asistieron representantes de la Dirección Provincial de Justicia, del Bufete Colectivo y de la Delegación de la Agricultura, entre otras entidades vinculadas al trabajo con los productores.

El intercambio incluyó las transformaciones económicas y sociales y propició un debate entre los participantes sobre los temas presentados, calificado por el jefe de departamento jurídico de la dirección de la ANAP como una oportunidad de intercambiar con verdaderos protagonistas de la producción.

Radio Bayamo