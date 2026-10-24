De conocidos y nuevos rivales de Cuba en Mundial sub-23 de béisbol 

Aún sin haber logrado una medalla, Cuba exhibe balance general de diez victorias y siete derrotas al compilar su participación en dos copas del mundo de béisbol para menores de 23 años.

En la próxima cita de Nicaragua, del 6 al 15 de noviembre, la selección dirigida por Guillermo Carmona enfrentará en la fase clasificatoria a tres conocidos en estas lides, ante los que suma par de éxitos e igual cantidad de reveses, mientras chocará por primera vez con dos adversarios.

Ante Corea el día inaugural Cuba buscará el desquite, tras caer en la única ocasión que jugaron con marcador de 0-4, durante la ronda preliminar de la quinta edición, celebrada en Taipéi de China, cuando los isleños concluyeron en el décimo lugar.

En la siguiente jornada el equipo de Carmona irá por el segundo éxito seguido ante Sudáfrica, víctima de los caribeños por 9-0 en el propio Mundial asiático de 2022.

Para la tercera fecha competitiva el calendario contempla el que podría resultar el partido más complejo de la etapa de grupos, ante Japón, dueño de tres coronas mundiales en la categoría; sin embargo, Cuba no se ha topado aún con los samuráis en estos campeonatos.

Y si difícil se vaticina el duelo ante los nipones, al día siguiente el oponente será Venezuela, campeón una vez en estas citas sub-23, país frente al cual la mayor isla de las Antillas archiva un triunfo y una derrota.

La victoria ante los morochos se produjo en la fase de consuelo de 2022 con marcador de 2-0, mientras el fracaso sucedió por nocaut en la superronda de la cita universal de México en 2021 con pizarra de 0-11.

El 10 de noviembre, cierre de la fase preliminar, depara el compromiso contra Gran Bretaña, el otro rival del grupo ante el cual Cuba no se ha cruzado en torneos del orbe de la categoría.

Ante los equipos del otro apartado, los registros históricos reportan un triunfo sin derrotas versus Taipéi de China, Chequia, Panamá y Australia; cayeron la única vez que enfrentaron a Puerto Rico y nunca han jugado con los anfitriones nicas.

En los partidos frente a selecciones ausentes ahora, Cuba tiene marca de 2-0 versus Alemania, 1-1 ante México, 1-0 con República Dominicana, 0-1 contra Países Bajos y su peor resultado es ante Colombia (0-2).

El certamen global de Nicaragua agrupa a 12 equipos distribuidos en dos grupos para la primera fase, los tres mejores de cada llave avanzarán a la superronda, de la cual saldrán los protagonistas de la final, prevista para el domingo 15 de noviembre.

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