Intensifican en Granma acciones de prevención de enfermedades de transmisión

En Granma se realizan acciones de tratamiento de universos de alto riesgo para la transmisión vectorial de enfermedades, declaró a esta publicación el licenciado Jesús Manuel Serrano Ramos, subdirector de vigilancia y lucha antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Como parte del programa de enfrentamiento al alza estacional de enfermedades transmisibles en territorio granmense, se realiza la abatización de posibles focos contaminantes, precisó Serrano Ramos.

También, añadió, inspección de viviendas y tratamiento adulticida (los adulticidas son tipos de insecticidas que se emplean para matar a los mosquitos adultos).

Los municipios en los que se ejecutan esas acciones son los de Bayamo, Manzanillo, Bartolomé Mazó, Jiguaní, Cauto Cristo, Yara y Guisa.

El especialista resalta que en esa batalla en favor de la salud se emplean 40 máquinas, conocidas como bazookas, donadas por la Organización de Naciones Unidas.

La evaluación de la efectividad de las máquinas y soluciones usadas es satisfactoria, comentó Serrano Ramos.

El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor de la fiebre amarilla, dengue y chikungunya.

Radio Bayamo