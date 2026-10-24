Reiteran urbanistas de Granma compromiso en favor de las ciudades

Reconocidos urbanistas de Granma reiteran su compromiso de contribuir a la construcción de ciudades justas y sostenibles.

Convocado por la Junta Directiva de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Unaicc) en la sur oriental provincia, se desarrolló un taller científico como parte de la jornada Octubre Urbano, que se realiza durante todo el actual mes.

En el encuentro el Máster en Ciencias (MSc), arquitecto Alfonso Carulla Figueredo, premio nacional Vida y Obra de la organización mencionada, mostró daños causados por el hombre a obras edificadas en la ciudad de Bayamo.

El hurto de cubierta de zinc en instalaciones del balneario El Chapuzón, de losas de mármol en el prado de la urbe y de malla perle de la cerca perimetral del inconcluso hospital pediátrico, figuran entre malos ejemplos expuestos por Carulla Figueredo.

Leonardo Calderius Espinosa, ingeniero, MSc, investigador de suelos, la arquitectura y la ingeniería aplicada, disertó sobre El reto de la inclusión universal en el urbanismo bayamés.

Mostró imágenes de malas prácticas como construcción de rampas de acceso a instalaciones públicas que en realidad son barreras arquitectónicas y aceras intransitables al estar levantadas por raíces de árboles.

Perspectivas del turismo de naturaleza amigable con el entorno, higiene pública y abasto de agua, fueron temas presentados por otros concurrentes.

Octubre Urbano inició el lunes 5, Día Mundial del Hábitat, y se extiende hasta el 31, Día Mundial de las ciudades.

Este año está dedicado a reflexionar sobre el estado de estructura de pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada.

La realización de la jornada es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que se ha convertido en un evento global que promociona y fomenta ciudades sostenibles.

En la provincia de Granma hay cinco ciudades: Bayamo, Manzanillo, Niquero, Jiguaní y Guisa, todas capitales de los municipios de igual nombre.

Radio Bayamo