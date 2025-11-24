Rones de Cuba con fuerte presencia en FIHAV 2025

Los rones de Cuba aparecen hoy con fuerte presencia en la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), la principal bolsa comercial de esta isla.

Voceros de la corporación Havana Club International S.A., señalaron este lunes en los salones de Expocuba, donde ocurre FIHAV del 24 al 29 de noviembre, que su firma está sumamente representada en la exposición. Dijeron que Havana Club reafirma su presencia en la Feria, consolidando a El Ron de Cuba como símbolo cultural, mezcla de tradición, modernidad e innovación.

Durante FIHAV 2025, Havana Club abre un espacio único para el mundo de la moda. Una alianza que refuerza el carácter versátil y contemporáneo de la marca y que continúa tendiendo puentes culturales de Cuba y para el mundo, recalcaron.

De igual manera, se muestra la riqueza del portafolio con productos que ya tienen un sello único en el mercado, como Havana Club Smoky, Havana Club Spiced y Havana Club 7 años, conocido como el Ron Fundacional.

El stand de Havana Club constituye cita para disfrutar atractivas colaboraciones, demostrando la capacidad de la marca para dialogar con diferentes universos creativos.

El protagonista de estas experiencias será el Havana Club 7 Edición Limitada, cuya etiqueta es resultado de la colaboración con la reconocida diseñadora británica Martine Rose. Un producto que estará presente en el mercado de Cuba al cierre de año.

Asimismo, se presentan segmentos ya habituales en FIHAV como Bar Champions y Havana Lady, dedicados a resaltar lo más brillante de la cantina cubana contemporánea.

Este último, celebrando el poder y la presencia femenina detrás de la barra y con la mirada puesta en el próximo evento internacional Queen of Bartending 2026, a celebrarse en Cuba y patrocinando por Havana Club.

Por demás, Havana Club tiene un espacio especial para rendir homenaje a José Pablo Navarro (1942-2020), Maestro del Ron Cubano, reconociendo su legado en la construcción de la identidad del ron ligero, expresión de ello es el Havana Club Icónica Don De manera general, la participación de Havana Club International S.A. en FIHAV 2025 ofrecerá experiencias sensoriales únicas que combinan tradición e innovación demostrando que El Ron de Cuba es mucho más que una bebida: es un símbolo vivo de Cuba, recalcan los voceros.

La empresa mixta Havana Club International S.A. fue creada en noviembre de 1993 por la compañía cubana Cuba Ron S.A, responsable de la producción de ron, y el Grupo francés Pernod Ricard, con el objetivo de desarrollar la marca Havana Club a escala internacional.

Ello ocurre a través de la sólida red de distribución internacional de Pernod Ricard. Desde 1994, Havana Club significa marca prioritaria para Pernod Ricard, y hoy es una de las 13 principales de bebidas espirituosas del Grupo.

Desde 2003, Havana Club International S.A. también se encarga de la distribución nacional de la marca Havana Club en Cuba, junto con marcas internacionales clave del portafolio de Pernod Ricard.

En 2007, Havana Club International S.A. inauguró su nueva destilería de ron en San José de las Lajas para satisfacer la creciente demanda de rones añejos.

Havana Club es la tercera marca internacional de ron del mundo y líder mundial de rones super Premium y Superiores.

Esta marca se exporta a más de 125 países, excluidos los Estados Unidos, donde los productos cubanos están prohibidos debido a las restricciones comerciales, económicas y financieras de Washington contra La Habana.

Los principales mercados de exportación de Havana Club son Europa (Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido), y América (México, Canadá, Chile y Argentina).

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959