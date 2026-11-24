El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Angel Portal Miranda, recibió este lunes, en la sede de ese organismo, a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con quien sostuvo un intercambio sobre la situación del Sistema Nacional de Salud, los desafíos del sector y la cooperación internacional.

Portal Miranda presentó una caracterización del sistema sanitario nacional y una actualización de su situación. Informó sobre la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales y ratificó el compromiso de Cuba con la Agenda 2030, la atención sanitaria gratuita y la cobertura universal.

Resaltó la colaboración con la OMS y la OPS en asesoramiento técnico, grupos de trabajo, proyectos internacionales y tareas científicas. Agradeció el apoyo recibido ante las afectaciones del huracán Melissa y la compleja situación energética, y ratificó la disposición de Cuba de continuar contribuyendo al trabajo de ambas organizaciones.

Por su parte, Tedros Adhanom reconoció la resiliencia del sistema sanitario, al tiempo que señaló las dificultades que enfrenta como consecuencia del bloqueo, la escasez de combustible, las interrupciones eléctricas y los problemas con el abastecimiento de agua.

El director del organismo internacional se interesó en cómo la OMS y las Naciones Unidas pueden contribuir a la aplicación de las transformaciones e instó a Cuba a exponer sus necesidades y solicitar el apoyo requerido.

«Cuentan con nuestro apoyo tanto desde la OMS como desde las Naciones Unidas», aseguró.

Reconoció la contribución de Cuba a otros pueblos mediante la formación y el envío de decenas de miles de médicos.

El Director General de la OMS recordó que las sanciones contra Cuba se mantienen desde la década de 1960 y reconoció las dificultades que supone sostener un sistema sanitario en esas condiciones. Valoró, además, que el país haya mantenido su compromiso con la salud de otras naciones, incluso en un momento de especiales dificultades internas.

Por su parte, el doctor Mario Cruz Peñate, representante de la OPS/OMS en Cuba, señaló que la cooperación debe fortalecer las capacidades existentes y atender las necesidades urgentes mediante la movilización de recursos y donaciones.

Cruz Peñate explicó que la cooperación también debe contribuir a sostener las capacidades del país y aprovechar sus potencialidades para responder a las situaciones difíciles. En ese sentido, señaló la importancia de atender las necesidades inmediatas de la población y, a la vez, acompañar los procesos de desarrollo.

Coincidió en que la salud no depende únicamente de los hospitales, sino que requiere la acción de todos los sectores, por lo que consideró que identificar las afectaciones sociales y económicas permite priorizar mejor los recursos y articular el respaldo internacional con las respuestas nacionales.

Durante el intercambio, Santiago Dueñas, vicepresidente de BioCubaFarma, presentó el estado de la biotecnología cubana, los proyectos de investigación y la cooperación internacional.

Periódico Granma