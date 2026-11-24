Mujeres palestinas se manifestaron hoy en el oeste de la ciudad de Gaza para exigir el fin de la ofensiva israelí y mejores condiciones humanitarias para las desplazadas, ante el agravamiento de las dificultades con la llegada del invierno.

La protesta, organizada por la Coalición Palestina de Concientización de las Mujeres, incluyó pancartas en las que reclamaron artículos de primera necesidad, mejores condiciones de alojamiento y garantías de los derechos básicos de las desplazadas.

Las participantes afirmaron que la movilización expresó la solidaridad de las palestinas, incluidas viudas y mujeres que perdieron extremidades, en medio de la guerra, el hambre, el desplazamiento y la migración forzada.

El 7 de abril, el Ministerio de Salud palestino informó que desde el inicio de la ofensiva israelí se registraron cinco mil amputaciones en la Franja de Gaza, entre ellas 555 mujeres y 980 niños.

Alertó sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de las desplazadas durante el invierno, debido a la falta de necesidades básicas en los refugios, e instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a adoptar medidas para detener la guerra.

Datos de la Oficina Central de Estadística Palestina indican que entre octubre de 2023 y el 29 de septiembre de 2026 murieron 12 mil 500 mujeres palestinas y otras 24 mil 537 resultaron heridas en la Franja de Gaza.

La movilización tuvo lugar en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, mientras continúa el desplazamiento de numerosos palestinos y se agravan las condiciones de vida por las bajas temperaturas y las lluvias.

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí contra Gaza ha causado más de 74 mil muertos y 176 mil heridos palestinos, además de una destrucción generalizada que, según la fuente, afecta al 90 por ciento de la infraestructura civil.

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