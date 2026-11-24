Con un amplio programa de actividades y con el eslogan “Cuba abierta al mundo” iniciará hoy, en formato híbrido ( virtual y presencial), la 42 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026), en la que se ratificarán las potencialidades comerciales del país en el mercado internacional.

En la primera jornada de este evento que se extenderá hasta el 26 de noviembre próximo se presentará de manera virtual el espacio relacionado con lo Hecho en Cuba, que expondrá lo más importante de la producción nacional y también se exhibirá el quehacer de cada territorio del país.

Durante la fecha también se mostrará, en igual formato, el área temática sobre el uso de la inteligencia artificial, además de las exposiciones de empresas de diferentes sectores y de los pabellones por países.

Como parte de la agenda se realizará un foro empresarial de cubanos residentes en el exterior que busca impulsar acciones para la participación de este sector en la actividad económica y comercial del país.

Entre las novedades de esta edición de la feria está la actualización a los participantes sobre cómo marcha el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales.

El comité organizador del evento ha expuesto que esta será una edición especial en formato híbrido porque la nación no renuncia a sus principios de desarrollo a pesar del complejo panorama económico y de las presiones externas.

La cita cuenta con la plataforma wwww.cuba.feriahabana.cu donde se desarrollarán la mayoría de las actividades que contempla el programa de esta edición.

FIHAV, que se celebra desde 1984, es la mayor feria comercial multisectorial de Cuba y el Caribe.

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