Inaugurarán expo de antiguos reptiles marinos

Una exposición sobre el Proyecto Ictiosaurio y la revelación de los misterios del pasado será inaugurada este viernes a las 10:30 am en el Museo de Historia Natural, sito en Obispo, No. 61. esquina a Oficios, en la Habana Vieja.

La muestra es promovida por la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (Citmatel), anunció Mariana Sacker Labrada, comunicadora de la entidad.

Incluye venta de productos educativos y la exhibición del audiovisual Los enigmas de la cueva del Farallón, dijo también al referirse a la antigüedad de la geología cubana.

Los ictiosaurios son un orden extinto de saurópsidos ictiopterigios, que vivieron desde el Triásico Inferior hasta el Cretácico Superior, en lo que hoy es América, Europa y Asia, donde su nombre lo creo en 1840 Sir Richard Owen.

Eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín.

Farallones de Moa: un Caso de Estudio del Karst de Montaña en el Extremo Oriental de Cuba es uno de los sistemas kársticos más explorados y paradójicamente, menos conocidos, según fuentes consultadas.

Los autores de la investigación revisan la mayor parte de sus características geológicas, karstológicas, hidrogeológicas y geospeleológicas a la luz de los más recientes trabajos tanto en Cuba como internacionalmente.

Utilizan una perspectiva de 35 años de conocimiento geocientífico, que intenta arrojar algo de luz en la comprensión de este sistema cavernario.

Citmatel es una de las entidades del sistema empresarial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

