Avanzan acciones en Río Cauto para acoger actividades por los 67 años del Triunfo de la Revolución

El municipio de Río Cauto tras los embates ocasionados por el huracán Melissa, se levanta como símbolo de recuperación. Por esa voluntad inquebrantable, este territorio fue designado sede provincial de la conmemoración por el SESENTA y SIETE aniversario del Triunfo de la Revolución. Actualmente se intensifican acciones en la reconstrucción de los daños, entregas de recursos y reparación de viviendas.