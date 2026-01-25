Portaviones USS Abraham Lincoln se coloca ya en las cercanías con Irán

El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln arribó este domingo a Oriente Medio cerca de Irán, en medio del aumento de tensiones entre EE.UU. y la República Islámica, informan medios israelíes. La flota se encuentra dentro del alcance de ataque de Irán. Hasta el momento, no hay indicios de ataques estadounidenses inminentes. En la semana, el presidente […]

El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln arribó este domingo a Oriente Medio cerca de Irán, en medio del aumento de tensiones entre EE.UU. y la República Islámica, informan medios israelíes.



La flota se encuentra dentro del alcance de ataque de Irán. Hasta el momento, no hay indicios de ataques estadounidenses inminentes.



En la semana, el presidente Donald Trump advirtió que una “flota masiva” estadounidense se dirigía a la región. “Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán”, declaró en aquel entonces. “Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”, agregó.



Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959