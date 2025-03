EEUU, Trump, su equipo y un error en el chat grupal

«Nunca había visto una filtración como esta», escribió Jeffrey Goldberg, editor jefe de The Atlantic, sobre su experiencia en el grupo, que comenzó con una solicitud de conexión el 11 de marzo en la aplicación Signal de «Michael Waltz», el nombre del asesor de Seguridad Nacional de Trump.

Sin embargo, en los días sucesivos, vio que aparecían nombres o iniciales de miembros del equipo de Trump y como el periodista ha enfrentado ataques públicos del mandatario pensó que «alguien podría estar haciéndose pasar por Waltz para tenderme una trampa», señaló.

Entre los nombres incluidos en el grupo estaban los del vicepresidente JD Vance, el director de la CIA, John Ratcliffe, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El 15 de marzo, Trump ordenó bombardear Yemen, alegando la interferencia de los rebeldes hutíes en el transporte marítimo internacional tras el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento palestino de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza.

Goldberg publicó citas y capturas de pantalla del grupo, pero ocultó algunos detalles debido a los riesgos de seguridad para el personal estadounidense, reseñó Common Dreams.

En referencia a un mensaje del 15 de marzo del jefe del Pentágono, el periodista escribió: «Lo que diré, para ilustrar la impactante imprudencia de esta conversación en Signal, es que la publicación de Hegseth contenía detalles operativos de los próximos ataques contra Yemen, incluyendo información sobre los objetivos».

También destacó cómo, según los abogados entrevistados por su colega Shane Harris, Waltz «podría haber violado varias disposiciones de la Ley de Espionaje», así como las leyes federales de registros, dado que programó algunos mensajes para que finalmente desaparecieran, añadió la publicación.

Después que Goldberg preguntara formalmente sobre el grupo de Signal, Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, admitió: «Parece ser una cadena de mensajes auténtica, y estamos investigando cómo se añadió un número inadvertido a la cadena”.

Políticos y observadores opinaron y compartiron el artículo en redes sociales. Los periodistas lo calificaron de «incomprensible» y «la lectura obligada de la semana», y afirmaron que «esta historia parece demasiado descabellada para ser real, pero nadie involucrado la discute», apuntó Common Dreams.

El senador demócrata por Delaware Chris Coons advirtió que «el reportaje de Jeffrey Goldberg en The Atlantic exige una investigación rápida y exhaustiva”.

Si los asesores principales del presidente Trump utilizaron sistemas no gubernamentales inseguros para discutir y transmitir planes de guerra detallados -enfatizó-, se trata de una violación impactante de las normas para compartir información clasificada que podría haber puesto en riesgo a los militares estadounidenses.

“Es necesario que haya una audiencia de supervisión y que se rindan cuentas por estas acciones», concluyó.

Sin embargo, cuando se le preguntó la víspera a Trump sobre la publicación, su reacción fue que el periodista es un mentiroso empedernido y negó saber “nada al respecto”.

“No soy un gran fan de The Atlantic. Para mí, es una revista que va a la quiebra. Creo que no es una gran revista, pero no sé nada al respecto», expresó el presidente tratando de minimizar el insólito suceso.

«¿Estás diciendo que tenían qué?» Trump le preguntó al periodista, quien le explicó que altos funcionarios estaban usando Signal para coordinar información sensible relacionada con el ataque estadounidense contra los hutíes.

«Bueno, no pudo haber sido muy efectivo, porque el ataque fue muy efectivo, te lo aseguro», añadió Trump.

Nada, que el Departamento de Eficiencia Gubernamental en sus ataques a la burocracia federal debía (quizás) investigar más a fondo al gabinete de Trump.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959