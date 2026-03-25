Continúa distribución del donativo mexicano en Cuba

El Ministerio del Comercio Interior (Mincin) informó este lunes que prosigue la distribución en Cuba del donativo enviado por el pueblo y gobierno de México, con entrega gratuita en bodegas y anotación en la libreta de abastecimientos.

Los consumidores disponen de treinta días, a partir de la llegada de los productos a los establecimientos minoristas, para adquirirlos, precisó el organismo en su página web oficial.

Desde el almacén mayorista EMPA Habana I se realizó el viernes la distribución hacia Arroyo Naranjo, mientras que el sábado continuó la entrega en Marianao y en las provincias de Mayabeque y Cienfuegos.

En La Lisa, los productos se destinan a grupos priorizados como embarazadas, niños con bajo peso y talla, y adultos mayores de sesenta y cinco años.

Paralelamente, en Pinar del Río comenzó la distribución de leche en polvo descremada, con una asignación de un kilogramo por niño entre uno y seis años de edad.

La provincia de Matanzas también recibió parte del donativo, que será entregado en las próximas horas a embarazadas y niños con bajo peso y talla.

Para conocer detalles sobre la distribución en cada territorio, los consumidores pueden consultar los canales de Telegram Bodegas, así como los números de atención a la población: 80022624 Línea Única del Comercio y 78315238 en La Habana.

El Mincin subrayó que este esfuerzo solidario reafirma los lazos de hermandad entre México y Cuba, asegurando que los productos lleguen directamente a la población más necesitada.

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