Respaldo caravana de solidaridad a Cuba en El Salvador

Diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas y de solidaridad manifestaron este fin de semana en El Salvador su apoyo al pueblo cubano mediante una proclama pública en la capital salvadoreña, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El documento denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y rechazó la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, como parte de una acción simbólica de respaldo al Convoy Nuestra América.

La proclama, titulada “Proclama de dignidad y solidaridad inquebrantable con el pueblo de Cuba, desde El Salvador”, fue suscrita por múltiples colectivos, que calificaron el bloqueo como un asedio criminal con efectos directos sobre la población.

Según el texto, las restricciones relacionadas con el acceso a combustible y recursos estratégicos buscan asfixiar económicamente al país, afectando sectores como la energía, el transporte y los servicios básicos.

Los firmantes señalaron que las disposiciones adoptadas durante la administración de Donald Trump continúan incidiendo en la economía cubana, en particular en el acceso al financiamiento internacional y al comercio exterior.

Otro eje central del pronunciamiento fue el rechazo a la inclusión de la isla en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, al considerar que limita operaciones financieras y obstaculiza el desarrollo económico.

La declaración incluyó un llamado a gobiernos, movimientos sociales y ciudadanía de América Latina a fortalecer la solidaridad con Cuba, impulsando acciones concretas de acompañamiento político y humanitario frente a las restricciones económicas.

El texto se presentó en el marco de actividades públicas realizadas en San Salvador para respaldar al Convoy Nuestra América, iniciativa internacional que canaliza ayuda solidaria hacia Cuba con la participación de organizaciones de diversos países.

Durante el evento, los participantes reiteraron su rechazo a medidas coercitivas unilaterales contra la isla y destacaron la importancia de mantener la cooperación entre los pueblos latinoamericanos.

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