El papa León XIV alerta sobre un “eclipse del sentido de lo humano” ante el avance desenfrenado de la IA

El papa León XIV publicará el lunes una encíclica histórica titulada “Magnifica Humanitas”, centrada en preservar la dignidad humana frente a la inteligencia artificial. Será la primera encíclica del pontífice, una carta enviada a todos los obispos de la Iglesia Católica, y su publicación coincide con un creciente rechazo en el mundo a los impactos ambientales, sociales y educativos de la IA.

“Estamos experimentando verdaderamente un eclipse del sentido de lo que significa ser humano”, declaró León el viernes, y destacó “la promoción e implementación desenfrenada de la tecnología a expensas de la dignidad humana” y el daño de los chatbots que explotan “nuestra necesidad de relaciones humanas”.

Días después de su elección en mayo de 2025, el papa ya había señalado que la iglesia podía ofrecer un consejo único sobre los desafíos de la IA para la defensa de la dignidad humana, y explicó que eligió su nombre en homenaje al papa León XIII, cuya encíclica “Rerum Novarum” de 1891 guió a la Iglesia durante la revolución industrial.

La semana pasada, León XIV aprobó la creación de una nueva comisión vaticana interdepartamental para debatir e intercambiar información sobre los “efectos potenciales de la IA en los seres humanos y en la humanidad en su conjunto”.

Radio Bayamo