Leannelys Zayas, entre lo mejor de la Serie A1

Tras computarse los dobles choques de sábado y domingo ante el ASD
Macerata, Zayas se fue de 11-6, con cuatro biangulares, tres carreras
anotadas y dos impulsadas, y tres bases por bolas recibidas.
De esa forma, dejó su average en .529 (51-27), el segundo más alto
del certamen, solo superada por el .571 de Logan Renee Moreland
(Italposa Forli).
Además de continuar en la punta del OBP (.662), la torpedera yarense
llegó a 21 remolques y dio alcance en el liderazgo de ese departamento a
Lindy Jill Milkowski (Thunders).
Leannelys también ascendió al segundo puesto de los indiscutibles
(27), a uno de Moreland, y de los tubeyes (8); asimismo, sigue tercera
en boletos (18) y quinta en slugging (.882).
Entretanto, el Bollate sigue imparable y redondeó los 20 triunfos
(sin derrotas), luego de la pollona al Macerata, con pizarras de 7×0,
6×0, 11×3 y 1×0, incluyendo par de nocauts en cinco capítulos.
Con ese resultado se afianzó en la cima de la tabla de posiciones y
ahora exhibe seis rayas de ventaja sobre el Forli (13-5), su escolta más
cercano; mientras, el MKF Saronno (12-6) y el Mia Office Blue Girls
Pianoro (11-7) completan los primeros cuatro escaños.
Muy cerca de esa vanguardia, aparecen el Lacomes New Bollate (10-8) y
el Rheavendors Caronno (9-9); más rezagado se ubica el Thunders (7-11),
con el Itas Mutua Rovigo (5-13), el Macerata (3-17) y el Bertazzoni
Collecchio (2-16) en el fondo de la clasificación.