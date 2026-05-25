Leannelys Zayas, entre lo mejor de la Serie A1

En un maratónico fin de semana, al efectuar cuatro partidos con el Quick Mill Bollate, la granmense Leannelys Zayas Pérez siguió consolidándose entre las mejores jugadoras en la Serie A1 del softbol femenino, en Italia.

Tras computarse los dobles choques de sábado y domingo ante el ASD

Macerata, Zayas se fue de 11-6, con cuatro biangulares, tres carreras

anotadas y dos impulsadas, y tres bases por bolas recibidas.

De esa forma, dejó su average en .529 (51-27), el segundo más alto

del certamen, solo superada por el .571 de Logan Renee Moreland

(Italposa Forli).

Además de continuar en la punta del OBP (.662), la torpedera yarense

llegó a 21 remolques y dio alcance en el liderazgo de ese departamento a

Lindy Jill Milkowski (Thunders).

Leannelys también ascendió al segundo puesto de los indiscutibles

(27), a uno de Moreland, y de los tubeyes (8); asimismo, sigue tercera

en boletos (18) y quinta en slugging (.882).

Entretanto, el Bollate sigue imparable y redondeó los 20 triunfos

(sin derrotas), luego de la pollona al Macerata, con pizarras de 7×0,

6×0, 11×3 y 1×0, incluyendo par de nocauts en cinco capítulos.

Con ese resultado se afianzó en la cima de la tabla de posiciones y

ahora exhibe seis rayas de ventaja sobre el Forli (13-5), su escolta más

cercano; mientras, el MKF Saronno (12-6) y el Mia Office Blue Girls

Pianoro (11-7) completan los primeros cuatro escaños.

Muy cerca de esa vanguardia, aparecen el Lacomes New Bollate (10-8) y

el Rheavendors Caronno (9-9); más rezagado se ubica el Thunders (7-11),

con el Itas Mutua Rovigo (5-13), el Macerata (3-17) y el Bertazzoni

Collecchio (2-16) en el fondo de la clasificación.

La Demajagua