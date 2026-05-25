Plata para dúo playero cubano Gómez-Veranes en parada Tour Norceca México

El dúo playero cubano de Damián Gómez y Eblis Veranes conquistó hoy la medalla de plata de la cuarta parada del Tour Norceca de México, al caer 1-3 en la final del torneo masculino.

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   Según el sitio www.norceca.net, los hasta ese momento invictos,  Gómez y Veranes, ganaron el primer set, 21-13, pero perdieron el segundo y tercero, 18-31 y 9-15, ante la dupla de México Carlos Andrés-Lares, luego de 50 minutos de accionar sobre la cancha.

   De esa forma, los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño volvieron a perder con los mexicanos, quienes los dejaron también en plata en la recién finalizada parada de República Dominicana. 

   Gómez y Veranes derrotaron en la semifinal de esta mañana a la dupla de Canadá Rahnavard-Kemp, con pizarra de 2-0 (21-17 y 21-16), en 37 minutos sobre la cancha, y mantuvieron el invicto.

   La presea de bronce del masculino fue para el dúo de Canadá Rahnavad-Kemp, con victoria de 2-0 por no presentación del de México Osuna-Sarabia.

 Por su parte, Kailin Garrido y Maykelin Drik mejoraron el noveno lugar conseguido en Dominicana, al terminar en la cuarta posición, superadas en la discusión de la medalla de bronce por la pareja de México Torres-Flores con pizarra de 0-2 (17-21 y 20-22) en 34 minutos.

   Garrido y Drik, cayeron en la semifinal 0-2 (23-25 y 19-21) ante el dúo de Canadá Dunn-McKay, perdieron el invicto y pasaron a discutir el metal bronceado.

   El oro fue para la dupla de Canadá Dunn-Mckay, al derrotar 2-0 (21-16 y 21-19) a la de Estados Unidos Rowman-Shaffer.

   Sin duda, buenos resultados, principalmente para Gómez y Veranes, ya que ambas parejas, las principales de Cuba, buscan puntos para el ranking y se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del verano próximo en Santo Domingo.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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