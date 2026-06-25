Los médicos cubanos ya ayudan a los damnificados por los terremotos en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de Venezuela tras los fuertes terremotos que afectaron al país caribeño este miércoles. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el canciller manifestó su solidaridad con la nación y aseguró que el personal médico cubano desplegado en la zona se encuentra totalmente movilizado para atender a la población afectada.

“Expreso profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela, por la pérdida de vidas y daños ocasionados por el sismo”, escribió el funcionario. “Los colaboradores de la salud de Cuna allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada”, añadió.

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Los dos sismos consecutivos de alta magnitud, de 7,2 y 7,5, ocurrieron poco después de las 18:00 (hora local) con epicentros en los estados Carabobo y Yaracuy. Según el balance actualizado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el fenómeno ha dejado hasta ahora 32 fallecidos y más de 700 heridos atendidos en centros de salud, aunque la funcionaria precisó que las cifras no incluyen aún los datos del estado La Guaira, declarado zona de desastre por el colapso de decenas de edificios.

Rodríguez declaró “estado de emergencia” en el país y señaló que personas permanecen atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de Protección Civil y del Sistema de Emergencia Nacional trabajan en la remoción de materiales y en las labores de rescate en el Distrito Capital y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

Actualidad RT