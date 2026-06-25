Culmina hoy Encuentro de arrieros y fabulaciones serranas

La XXIV edición del Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas, sesiona desde la jornada anterior en el montañoso poblado de Buey Arriba, centra sus motivaciones en el siglo del Comandante Fidel Castro Ruz y en la memoria de los arrieros: Carlos Manuel Ponce Martínez, conocido como Piro Ponce y en Lino Eliades Rodríguez Roblejo “El Chino”.

El programa que concluye hoy, 25 de junio, contó con el tradicional desfile arrieril frente al Museo Municipal, seguido de la conferencia inaugural: “Aportes de los arrieros a la conservación, salvaguardia y adecuada utilización de los recursos naturales en el contexto local”, impartida por el Doctor en Ciencias Félix Vega Alba, en la institución museológica.

Incluye, además: ferias socioculturales, la proyección del Cine móvil, la noche de tradiciones, competencias y la apertura de exposiciones dedicadas a Fidel y a Carlos Manuel Ponce Martínez.

Arrieros, narradores, comunitarios y amantes de la cultura serrana comparten historias, música y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural del territorio, en un espacio dirigido a resaltar la cultura local.

El encuentro, único en su realización nacional reúne, cada año a investigadores, escritores, artesanos e invitados, no solo para presenciar las demostraciones y habilidades en los oficios del montañés, sino a disfrutar también la cultura popular que atesora buena parte de la serranía granmense.

La Demajagua