Inicia en Cuba Festival Varadero Josone

La quinta edición del Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son, inicia hoy en la ciudad balneario cubana de Varadero bajo la premisa de una cita pensada para la familia.

Con la apertura a las 20:00 hora local del Parque Josone, sede de las presentaciones musicales, comenzará la afluencia de público al recinto que disfrutará de cinco actuaciones en la jornada.

El histórico grupo Moncada será el encargado de romper el hielo, mientras El Hijo de Teresa y la Llegada, David Torrens, Cándido Fabré y su banda y Velito el Bufón completarán la cartelera.

Desde hoy y hasta el venidero domingo 31, casi 40 agrupaciones de varios géneros musicales harán de su arte un disfrute para los asistentes en esta quinta edición bajo el eslogan Mira Como Vengo, el cual da título además al último disco de Isaac Delgado, figura líder del Festival.

Varadero Josone es también un homenaje a lo mejor de nuestra identidad musical, perfecta unión de lo clásico con lo contemporáneo, aseguró en fechas recientes Delgado al hablar del certamen que por vez primera durará una semana.

El Festival se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de Cuba y su capacidad para reunir generaciones al ritmo del son, la rumba, la timba, el jazz y mucho más, puntualizó el destacado músico.

Artistas de Colombia, Argentina, Estados Unidos, España y Cuba participarán en esta quinta edición, dándole así un marcador carácter foráneo al Varadero Josone.

Según se informa en el programa, de martes a domingo artistas, entre otros, como Alain Pérez y su Orquesta, Alexander Abreu y Havana De´Primera,David Blanco, Haila, JG, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Muñequitos de Matanzas, Rumbatá, Wampi, Yomil y Charly y Johayron, se presentarán en el Festival.

