Palestina reclama protección al Consejo de Seguridad de la ONU

La Cancillería palestina llamó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU a declararse en sesión permanente para brindar protección a los civiles en los territorios ocupados y adoptar medidas para detener los crímenes israelíes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados pidió mecanismos que obliguen a ese país a permitir la entrada masiva y sin restricciones de ayuda a la Franja de Gaza, que sufre una crisis humanitaria tras más de 22 meses de guerra.

En un comunicado, la cartera responsabilizó total y directamente al gobierno de Benjamin Netanyahu “por los crímenes de genocidio, desplazamiento, hambruna y anexión”.

También criticó a la comunidad internacional por su incapacidad para detener tales acciones y su demora en aplicar la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones sobre el tema de Consejo de Seguridad.

El ejército de ocupación viola de forma sistemática los derechos humanos, impone un asedio sofocante y asesina a la población civil en Gaza, mientras en Cisjordania otorga luz verde a los ataques de las bandas extremistas de colonos judíos, denunció.

La pasada semana, la Cancillería palestina instó al mundo a adoptar medidas firmes y tangibles para detener la guerra israelí contra los territorios ocupados, y advirtió sobre el peligro que representa la anunciada reocupación de la Franja de Gaza.

También condenó los planes de anexión del gobierno de Netanyahu, que incluye el robo de tierra y la expansión de las colonias judías en la Ribera Occidental.

“Todas las medidas de ocupación unilateral son ilegales y no le otorgan legitimidad ni derecho alguno, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”, subrayó.

Reiteramos nuestro llamado a una acción global decisiva para proteger la oportunidad de implementar la solución de dos Estados y poner fin a los crímenes de genocidio, desplazamiento forzado, hambruna y anexión contra nuestro pueblo, insistió.

